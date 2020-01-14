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الرئيس التونسي يمهل الأحزاب إلى الخميس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - تونس

أمهل الرئيس التونسي قيس سعيد الأحزاب والكتل البرلمانية حتى غد الخميس لتقديم مقترحاتها بشأن الشخصية المرشحة لتكوين الحكومة، بعد فشل الحكومة المقترحة من قبل الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان.

وطالب في مراسلة رسمية الأحزاب والكتل البرلمانية بتقديم الشخصيات المرشحة «مع بيان دواعي هذا الاختيار والمعايير التي تم اعتمادها في ذلك». وكان الحبيب الجملي، مرشح حركة النهضة، قدم حكومة مستقلة بسبب فشل مشاوراته مع الأحزاب لتكوين حكومة سياسية، وصوت البرلمان الجمعة الماضي بالأغلبية ضد منحها الثقة، ليتم اللجوء إلى الفصل 89 من الدستور، والذي يمنح المبادرة لرئيس الجمهورية من أجل ترشيح «الشخصية الأقدر» بالتشاور مع الأحزاب، في مدة 10 أيام حتى يبدأ مشاورات جديدة لتكوين حكومة.