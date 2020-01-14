شكرا لقرائتكم مع نكبة ماكس.. بوينغ تتكبد أسوأ أداء في 11 عاماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت بوينغ أسوأ صافي طلبيات سنوي لها خلال عقود، اليوم الثلاثاء، وأدنى أرقامها لتسليمات الطائرات في 11 عاما، مع تراجعها كثيرا عن منافستها الرئيسية إيرباص جراء وقف تشغيل الطائرة بوينغ 737 ماكس.

قالت بوينغ التي مقرها شيكاغو إنها تلقت، في ضوء الإلغاءات والتغييرات على طلبيات سابقة، ما لا يزيد على 54 طلبية طائرات جديدة في 2019 وسلمت أقل من نصف العدد الذي سلمته قبل عام، لتفقد الصدارة لصالح منافستها الأوروبية للمرة الأولى في 8 سنوات.

وبعد عشرة أشهر من منع تحليق الطراز ماكس عقب حادثي تحطم داميين من المعتقد أنهما نتجا عن خلل في أنظمة الطائرة، مازال لدى بوينغ دفتر طلبيات لأكثر من 5400 طائرة من الطراز التجاري المخصص للرحلات المتوسطة والقصيرة.

وبالمقارنة، قالت إيرباص في وقت سابق هذا الشهر إنها تلقت 768 طلبيات صافية العام الماضي، بعد الإلغاءات وإنها سلمت عددا قياسيا بلغ 863 طائرة.

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وقالت بوينغ اليوم إن التسليمات انخفضت 53 بالمئة إلى 380 طائرة على مدى العام الماضي بأكمله، حيث حال وقف تشغيل ماكس دون تسليم طائرات إلى العملاء، مما أجبرها على وقف الإنتاج في وقت سابق من الشهر.

ويحصل صناع الطائرات على معظم إيراداتهم عند تسليم الطائرات - مخصوما منها أي مدفوعات مرحلية جرت بالفعل - مما يزيد أهمية التسليمات بالنسبة لأوضاعهم المالية.

ويقدر المحللون أن بوينغ تخسر حوالي مليار دولار شهريا بسبب منع التحليق وأعلنت الشركة عن تدفق نقدي حر سلبي بنحو ثلاثة مليارات دولار في الربع الثالث من 2019. وتصدر أرقام الربع الرابع في 29 يناير.

انفصلت بوينغ عن رئيسها التنفيذي دنيس مولينبرج الشهر الماضي عندما تبدا عجزه عن تحقيق انفراجة صوب حل الأزمة.

ومازالت الشركة تعمل على إصلاح الطائرة ماكس، ومن غير الواضح متى قد تحصل على الضوء الأخضر من الجهات التنظيمية لإعادتها إلى الخدمة، مما يثير قلق المحللين والمستثمرين بشأن فرصها في 2020.