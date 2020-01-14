"حراك ابناء بعلبك" واصل وقفته الاحتجاجية

واصل "حراك ابناء ​بعلبك​" وقفته الاحتجاجية المسائية في ساحة الشاعر خليل مطران في بعلبك بجوار ​قلعة بعلبك​ الأثرية ورددوا شعارات "للوطن للععمال تسقط سلطة راس ​المال​".

وصدحت في الساحة التي زينتها الاعلام اللبنانية، الاغاني الوطنية وسط اجراءات امنية اتخذها ​الجيش اللبناني​.

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