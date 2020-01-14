أبو جمرة: لم نقدم يوما مطلبا خاصا الا تشكيل حكومة انقاذية

أعلن رئيس "​التيار المستقل​" ​اللواء​ عصام أبو جمرة في بيان له أنه "كنا سنعلن اليوم موقفا متقدما لناحية تأكيدنا اننا لم نقدم يوما مطلبا خاصا الا تشكيل ​حكومة​ انقاذية واليوم حصلت تطورات تدفعنا لنحمل المسؤولية اكثر واكثر".

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