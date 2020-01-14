جبق: لا علاقة للصيدلي بفقدان الادوية lمن السوق فهو يشتري ويبيع فقط

أكد وزير الصحة في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​جميل جبق​، في حديث تلفزيوني، أن "الاتفاق الذي عقد اليوم لنقابة مستوردي ​المستلزمات الطبية​، و​المستشفيات​ تم التوصل خلاله على اتفاق أولي وعلى سعر دولار ثابت وموحد، والجميع يعلم ​الأزمة​ المالية التي يعاني منها ​لبنان​ واضطرار المستوردين إلى شراء ​الدولار​ من الاسواق الخارجية"، مشيراً الى "ضرورة ان يتحمل الجميع المسؤولية لإيجاد حل جذري للأزمة، وايجاد مخارج للأزمة الاقتصادية لا سيما ازمة التحويلات والدولار".

وشدّد على أن "لا داعي للخوف بتاتاً، وبعد الصيادلة قاموا بشن حملة لانهم اعتبروا أن كمية الربح لديهم بموجب تثبيت سعر ​الدواء​ ستنخفض، ولكن هذا الأمر غر صحيح لأن أغلبية هذه الأدوية هي التي يتم استعملها بالمستشفيات، والوزارة عملت على تثبيت السعر لكي يشتريها يستطيع المواطن اخذها نظراً للوضع الاقتصادي والحد الادنى للأجور"، لافتاً الى ان "لا علاقة للصيادلة بفقدان الأدوية من السوق فهو يأتي بالدواء من الشركة ويبيعه فقط لا غير".