LBCI: حسان دياب التقى الخليلين وعرض معهما الملف الحكومي

علمت قناة الـ"LBCI" ان رئيس ​حكومة​ المكلف ​حسان دياب​ التقى المعاون السياسي للأمين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ ​حسين خليل​، وكان قد التقى امس وزير المال في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​علي حسن خليل​ وعرض معهما الملف الحكومي. إضغط للمزيد

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