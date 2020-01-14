يعقوبيان: على دياب أن يؤلف الآن حكومة مستقلين أصحاب اختصاص وثقة الشعب أهم من ثقة المجلس

شدّدت النائبة ​بولا يعقوبيان​ على أنّ "على رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ أن يؤلّف الآن حكومة مستقلّين أصحاب اختصاص نظيفي الكف، فلا نملك ترف الإنتظار"، لافتةً إلى "أنّني قد أجريت مع مستشاريك مئات اللقاءات لكفاءات عالية من غير الأحزاب".

وتوجّهت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى دياب قائلةً: "تفضّل بتقديم تشكيلة بمعايير ​الثورة​ وليس معايير السلطة فليرفضوها. إنّ الثقة الشعبيّة أهم من ثقة المجلس".