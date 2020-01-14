النشرة: زحمة سير خانقة على طريق بكفيا- القليعات

علمت "​الخليج 365​" بأن ​زحمة سير​ خانقة تشجّل على طريق بكفيا- ​القليعات​ ، وذلك بسب محاولة المواطنين تفادي الأوتوستراد الساحلي على خلفية قطع الطرقات، وذلك بهدف الوصول إلى المناطق الكسروانية.

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