أكدت نائب رئيس "التيار الوني الحر" للشؤون السياسية ​مي خريش​ أن "وجع ​المتظاهرين​ وجعنا ونقول هذا من حرقة قلب"، مشيرةً الى ان "اقفال الطرقات وإشعال الإطارات لا يحصل حقوق، انما ما يحصل الحقوق هو ان يكون لديهم برنامج عمل عبر ​السلطة​، وهم عليهم الضغط على من يعتبرونهم مشكلا ".

وفي حديث تلفزيوني لها، أوضحت خريش أن "الشتائم لا تحصل حقوق بل تجر شارع مقابلهم"، داعية ​المحتجين​ الى "النزول الى الساحات للتعبير عن غضبهم بطريقة لا تؤدي الى احتكاك مع مواطن آخر اصطدم بإطارات مشتعلة".

وشددت على "أننا كتيار وطني حر نعمل لتحقيق المطالب ولكن ليس بهذه الطريقة نحقق المطالب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خريش: اقفال الطرقات وإشعال الإطارات لا يحصل حقوق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.