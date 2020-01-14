جعجع عرض مع رامبلنغ بآخر التطورات على الصعيدين المحلي والإقليمي

التقى رئيس حزب "القوّات ال​لبنان​يّة" ​سمير جعجع​، في ​معراب​، ​السفير البريطاني​ في لبنان ​كريس رامبلنغ​ في حضور مستشار رئيس "القوّات" لشؤون العلاقات الخارجيّة إيلي خوري ورئيس جهاز "العلاقات الخارجيّة" د. إيلي الهندي. وقد تباحث المجتمعون في آخر التطورات على الصعيدين المحلي والإقليمي.

من جهة أخرى، استقبل جعجع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، في معراب، في حضور خوري والهندي وتباحث المجتمعون في آخر المستجدات السياسيّة والإقتصاديّة والماليّة في البلاد.

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