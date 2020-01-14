رئيس تجمع الصناعيين في البقاع استقبل كلودين عون روكز

استقبل رئيس ​تجمع الصناعيين​ في ​البقاع​ ومدير عام مجموعة غاردينيا غران دور الاقتصادية نقولا ابو فيصل في مكتبه في زحلة، رئيسة ​الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية​ ورئيسة المجلس الأعلى لمنظمة ​المرأة العربية​ السيدة كلودين عون روكز وتم اطلاعها على برنامج تنمية المرأة الريفية المعمول به في مصانع غاردينيا، إضافة الى جولة في ارجاء ​المصانع​ وزيارة تبرك ل​كنيسة القديس نيقولاوس​ العجائبي داخل المجموعة وكانت استضافة على الغذاء في مطعم Nelly’s kitchen إنضم اليها ​المتروبوليت انطونيوس الصوري​ ،الأب جورج معلوف ،الدكتور حنا لطيف، المدير الاقليمي ل​بنك بيبلوس​ خليل توما ،مدير شركة كليمنتين جورج نجيم ،مديرة العلاقات العامة في مجموعة غاردينيا رنا ابو فيصل والاخ يوئيل. إضغط للمزيد

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