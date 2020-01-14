المديرية العامة للطرق:نتقيد بالاصول والانظمة المرعية الاجراء بجميع عمليات التلزيم

ردت المديرية العامة للطرق والمباني في بيان على "ما ورد في بعض ​وسائل الاعلام​ والتواصل الاجتماعي من معلومات عن قيام الوزارة باجراء استدراجات عروض بطريقة عشوائية وغير منظمة لأشغال مختلفة"، مشيرة الى ان "ما قامت به الادارة هو عبارة عن استدراج عروض وحيد بالارتكاز الى احكام المادتين 145 و 146 من قانون المحاسبة العمومية المتعلق بتأمين مادة الملح لرشها على ​الطرقات الجبلية​ لتأمين ​السلامة العامة​ لناحية الجليد ولا تتعدى قيمة الملف ال 70 مليون ل.ل

واضافت: "اما بخصوص تلزيم أشغال تصريف مياه ​الامطار​ والمجاري الصحية والتي كانت مقررة خلال شهر ايلول 2019 سيتم اجراؤها خلال الشهر الحالي لدى ادارة المناقصات في ​التفتيش المركزي​ بعد ان تم الاستحصال على الموافقات المطلوبة بهذا الشأن".

واشارت الى ان "الادارة فيما خص اعتمادات صيانة الطرق للعام 2019 لم تصرف سوى 1.5 مليار ل.ل من أصل 200 مليار ل.ل متوفرة، اما فيما خص اعتمادات العام 2020 فلم يتم حتى الان صرف أي مبلغ منها". وأكدت ان "الادارة ملتزمة التقيد بالاصول والانظمة المرعية الاجراء في جميع عمليات التلزيم سواء قانون المحاسبة العمومية او تعميم دولة رئيس ​مجلس الوزراء​ بخصوص الاعمال الممكن تسييرها خلال فترة ​تصريف الأعمال​".