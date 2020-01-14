الجيش: زورقان حربيان إسرائيليان خرقا المياة الإقليمية أمس وألقى أحدهما قنبلة مضيئة

ذكرت قيادة الجيش ال​لبنان​ي - ​مديرية التوجيه​، أنّ "زورقًا حربيًّا تابعًا للعدو الإسرائيلي، خرق بتاريخ 13 كانون الثاني 2020 عند الساعة 4:40، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل ​رأس الناقورة​ ، لمسافة حوالى 90 مترًا، ولمدّة 5 دقائق، حيث قام عناصره ب​إلقاء قنبلة​ مضيئة فوق المياه الإقليمية اللبنانية".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "عند الساعة 6:15، خرق زورق معادٍ مماثل البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 90 مترًا، ولمدّة 5 دقائق"، موضحةً أنّه "تتمّ متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان".