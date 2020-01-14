ذكرت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "زورقًا حربيًّا تابعًا للعدو الإسرائيلي، خرق بتاريخ 13 كانون الثاني 2020 عند الساعة 4:40، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة ، لمسافة حوالى 90 مترًا، ولمدّة 5 دقائق، حيث قام عناصره بإلقاء قنبلة مضيئة فوق المياه الإقليمية اللبنانية".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "عند الساعة 6:15، خرق زورق معادٍ مماثل البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 90 مترًا، ولمدّة 5 دقائق"، موضحةً أنّه "تتمّ متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: زورقان حربيان إسرائيليان خرقا المياة الإقليمية أمس وألقى أحدهما قنبلة مضيئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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