الجيش: طائرتا استطلاع إسرائيليتان خرقتا الأجواء اللبنانية أمس

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت بتاريخ 13 كانون الثاني 2020 الساعة 15:45، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​الناقورة​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​الشوف​ و​الجنوب​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 19:15 من فوق البلدة المذكورة".

وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 20:25، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​علما الشعب​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 23:55 من فوق البلدة المذكورة".