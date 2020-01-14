النشرة: تراجع في سعر صرف الدولار

علمت "​الخليج 365​" أن سعر صرف ​الدولار​ يتراجع أمام ​الليرة اللبنانية​ التي تحسّن مستواها في ​الساعات​ الماضية.

وقد تدنّى سعر الصرف الى ما دون 2200 ليرة مع وجود تذبذب في السوق الموازي بين 2200 و2250 ليرة امام الدولار، ويُتوقع أن يصل الى 2000 ليرة في الساعات المقبلة، نتيجة الأجواء السياسية التي توحي بالإيجابية بشأن ​تأليف الحكومة​.

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