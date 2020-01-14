تدافع بين المحتجين وقوى مكافحة الشغب في محيط مصرف لبنان بالحمرا

أفادت قناة الـ"LBCI" بأن تدافعا حصل منذ بعض الوقت بين عدد من ​المحتجين​ وقوى ​مكافحة الشغب​ في محيط ​مصرف لبنان​ المركزي بمنطقة الحمرا. وعمل المحتجون على اشعال النار بمستوعبات النفايات في الحمرا وسط الشارع الرئيسي.

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