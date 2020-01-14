قطع الطريق عند مستديرة المكلس والدكوانة مقابل غاليري متى

أفادت معلومات ​صحفية​ عن قطع الطريق عند مستديرة ​المكلس​ و​الدكوانة​ مقابل غاليري متى من قبل ​المحتجين​.

من جهة أخرى، أفادت غرفة التحكم المروري بأنه تم قطع السير بشكل جزئي على اوتوستراد البوار- جبيل بالاتجاهين وابقاء السير على مسرب واحد وحركة المرور خانقة في المحلة، كما تم ​​​​​​​قطع السير تحت جسر غزير المسلك الشرقي.