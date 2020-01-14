أفادت معلومات صحفية عن قطع الطريق عند مستديرة المكلس والدكوانة مقابل غاليري متى من قبل المحتجين.
من جهة أخرى، أفادت غرفة التحكم المروري بأنه تم قطع السير بشكل جزئي على اوتوستراد البوار- جبيل بالاتجاهين وابقاء السير على مسرب واحد وحركة المرور خانقة في المحلة، كما تم قطع السير تحت جسر غزير المسلك الشرقي.
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