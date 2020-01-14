الطرقات المقطوعة في طرابلس والبقاع

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ ان الطرقات المقطوعة ضمن نطاق ​طرابلس​ هي: - ساحة النور. - ​اوتوستراد البالما​ بالاتجاهين. - ​البحصاص​ ​الطريق البحرية​. - التبانة تحت جسر المشاة . - البداوي مقابل جامع صلاح الدين. كما أعلنت ان الطرقات المقطوعة ضمن نطاق زغرتا هي: - مفرق معسكر عرمان. - طريق علما وادي الريحان. - ​مجدليا​ بالقرب من ​مصلحة تسجيل السيارات​. Advertisements وأفادت الغرفة ان الطرقات المقطوعة ضمن نطاق البقاع هي: مثلث ضهر الاحمر. طريق الكسارات ميدون. المرج. جب جنين. مستديرة زحلة. سعدنايل. تعلبايا. جديتا العالي.

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