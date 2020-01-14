وصول المسيرة التي انطلقت من جسر الريغ إلى تلة الخياط حيث منزل حسان دياب

وصلت المسيرة الشعبية التي انطلقت منذ قليل من جسر ​الرينغ​ إلى تلة الخياط حيث منزل رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، اعتراضا على عدم تشكيل حكومة حتى الساعة.

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