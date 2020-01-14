وفاة 78 طفلا بسبب انتشار مرض مرتبط بحمى الضنك في اليمن

أفادت منظمة "سيف ذا تشلدرن" الإغاثيّة بـ"وفاة 78 طفلًا تحت سن 16 عامًا، بسبب انتشار مرض مرتبط بحمى الضنك، كما تمّ تسجيل أكثر من 52 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالمرض في أنحاء البلاد"، لافتةً إلى أنّ "هذا يمكن أن يكون مؤشّرًا على بدء وباء".
وذكرت المنظمة في بيان، أنّ "192 شخصًا قتلوا في اليمن العام الماضي بسبب أمراض مرتبطة بحمى الضنك، وكانت معظم الحالات في مدينتي الحديدة وعدن".
من جهتها، لفتت لجنة الصليب الأحمر الدولي في تشرين الثاني الماضي، إلى أنّ "اليمن يعاني من انتشار الأمراض الفيروسية الّتي تنتقل بواسطة البعوض الّذي يتوالد في المياه الراكدة".
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