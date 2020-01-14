الاتحاد الأوروبي: ليبيا أولوية بالنسبة لنا ولا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية

أكد المتحدث باسم ​الاتحاد الأوروبي​ بيتر ستانو، في تصريح صحفي، أن "​ليبيا​ هي أولوية بالنسبة للاتحاد، ونحن نشارك بقوة وبفعالية لتجنب أن تخرج ​الأزمة​ الحالية في ليبيا عن نطاق السيطرة"، لافتاً الى انه "خلال الأيام والأسابيع الماضية، تم إجراء اتصالات مكثفة واجتماعات ومكالمات هاتفية مع جميع الشركاء والجهات الفاعلة، وعلى جميع المستويات وهي ستستمر، ولا يوجد حل ​عسكري​ للأزمة الليبية، والطريقة الوحيدة لحل الأزمة هي من خلال عملية سياسية، وليس بالوسائل العسكرية، ويجب أن تتوقف الأعمال العدائية على الفور، وأن يتوقف التدخل الخارجي، وينبغي على القوى العودة إلى الحوار السياسي".

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