أعلنت حكومة دبي أنّ محكمة في لندن أمرت ​جيبوتي​ بإعادة الحقوق والمزايا إلى "موانئ دبي العالمية"، بموجب عقد امتياز محطّة حاويات دوراليه خلال شهرين، أو أن تسدّد للشركة تعويضات عن الأضرار.

وأوضحت "موانئ دبي العالمية" في بيان، "أنّها تنتظر العرض الّذي ستقدّمه حكومة جيبوتي حول كيفيّة تنفيذها للحكم القضائي الأخير"، لافتةً إلى أنّ "في حال عدم التزام جيبوتي بالحكم الصادر، فقد أشارت المحكمة إلى أنّها ستقوم بإصدار حكم بخصوص دفع تعويض عن الأضرار".

وكانت قد قرّرت الحكومة الجيبوتية في أيلول 2018 تأميم محطة حاويات دوراليه، وهي مرفأ حيوي واستراتيجي على ​البحر الأحمر​. وتملك جيبوتي حصة الثلثَين في المحطة. وتُعدّ المحطة مدخلًا أساسيًّا للواردات لجارتها ​إثيوبيا​، الدولة المغلقة غير المطلّة على البحر.

وتدير "موانئ دبي العالمية" محطة حاويات دوراليه منذ العام 2006، لكن جيبوتي أنهت في شباط 2018 عقد امتياز المجموعة الإماراتية مندّدة بانتهاك "سيادتها الوطنية". ووصفت دبي قرار جيبوتي بإنهاء العمل بعقد الامتياز الموقّع في 2006 ومدّته خمسين عامًا، بأنّه غير قانوني، وقرّرت اللجوء إلى محكمة لندن للتحكيم الدولي.