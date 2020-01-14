سلطات قبرص تعترض مركبا يقل 101 سوري

أعلنت ​الشرطة القبرصية​ عن "اعتراض مركب يقل 101 سوري قبالة ساحلها فيما كان إحدى أكبر مجموعات ​المهاجرين​ التي تصل إلى ​الجزيرة​ من ​الدولة​ القريبة في الشهور الأخيرة".

وتم نقل السوريين في عرض البحر إلى ​سفينة​ تابعة لحرس السواحل أبحرت بهم إلى ميناء في جنوب شرق الجزيرة.

ولفتت الشرطة الى أنه "يبدو أنه أبحر من ​تركيا​".



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