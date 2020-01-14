روحاني: على شعوب المنطقة ألا تهدأ حتى إنهاء الوجود العسكري الأميركي وترحيل المعتدين

أكّد الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​ أنّ "إيران تدعم وتساند على الدوام الشعوب المضطّهدة والصامدة بوجه الاستكبار العالمي وهذه الوتيرة ستستمر"، مشدّدًا على أنّ "على شعوب المنطقة ألّا تهدأ حتّى إنهاء الوجود العسكري الأميركي في المنطقة وترحيل هؤلاء المعتدين".

وركّز لدى لقائه رئيس الوزراء السوري ​عماد خميس​، على "عزيمة إيران على تعزيز العلاقات الشاملة والتعاون بين ​طهران​ ودمشق أكثر من أي وقت مضى"، لافتًا إلى "ضرورة تكثيف الجهود المشتركة بين مسؤولي البلدين للإسراع في تنفيذ العقود المبرمة والاتفاقات التي جرت مسبقا بين الجانبين".

من جانبه، أعرب خميس لدى اللقاء عن تعازيه ومواساته باغتيال الفريق ​قاسم سليماني​، موضحًا أنّ "اغتيال سليماني يعدّ كارثة ومصيبة كبرى لجميع الشعوب المتطلّعة إلى الحرية بالعالم".