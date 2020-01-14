بيلوسي: مجلس النواب الأميركي يصوت الأربعاء على إحالة قضية عزل ترامب لمجلس الشيوخ

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، في بيان، أنّ "الشعب الأميركي يستحقّ الحقيقة، والدستور يوجب إجراء محاكمة للرئيس الأميركي دونالد ترامب"، لافتةً إلى أنّ "مجلس النواب سيمضي الآن في التصويت على تحويل مواد العزل وتسمية مدراء العزل يوم الأربعاء 15 كانون الثاني، وستتمّ مساءلة الرئيس وأعضاء مجلس الشيوخ".
وكانت قد ركّزت بيلوسي في وقت سابق، على أنّ "جلسات الاستماع في التحقيق لعزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب توصّلت إلى أدلّة تكفي لعزله"، مشيرةً إلى أنّ "رسائل إلكترونية جديدة تدعم الاتهامَين الموجّهَين بحقّ ترامب، قد برزت في الفترة الّتي تلت قرار مجلس النواب إطلاق إجراءات عزله، كما أبدى المستشار السابق للأمن القومي جون بولتون استعداده للإدلاء بشهادته إذا ما تمّ استدعاؤه".
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