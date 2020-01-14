أعلن وزير النقل الألماني أندرياس شوير أنّ "الدولة الألمانية ستنفق 62 مليار يورو حتّى عام 2030 لتجديد شبكتها للسكك الحديديّة، بموجب اتفاق أُبرم مع "شركة السكك الحديد الألمانية" (دويتشه بان)، ويهدف إلى تسريع جهود حماية المناخ"، موضحًا أنّ "هذه الاستثمارات تهدف إلى استبدال المنشآت المتقادمة وتحسين وضع الجسور".
من جهته، أكّد وزير المالية أولاف شولتز أنّ "برنامج الاستثمار هذا يجب أن يسمح بنقل حديث يحترم البيئة بفضل سكك الحديد".
وإلى جانب أكثر من 62 مليار يورو ستنفقها ألمانيا، ينصّ الاتفاق على استثمار قدره 24 مليار يورو من قبل "دويتشه بان"، أي ما مجموعه 86 مليار يورو أعلن عنها في الخريف.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات ألمانيا أعلنت استثمارات بقيمة 62 مليار يورو حتى 2030 لتحديث شبكة سكك الحديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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