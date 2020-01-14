السيسي يستقبل رئيس وزراء إيطاليا ويؤكد ضرورة استعادة الاستقرار في ليبيا

استقبل الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، رئيس الوزراء الإيطالي ​جوزيبي كونتي​ في القاهرة، حيث ناقش المجتمعون "تعزيز التنسيق والتعاون الثنائي القائم بين البلدين للتصدي للعديد من التحديات الإقليمية في منطقة المتوسط، والتباحث حول ​الأزمة​ الليبية، في ضوء قرب انعقاد ​مؤتمر برلين​ الخاص ب​ليبيا​، حيث تم التوافق حول تكثيف الجهود المشتركة لدعم مساعي التسوية السياسية للوصول إلى حل شامل للقضية، على نحو يستعيد الاستقرار في ليبيا، ويدعم قدراتها ومؤسساتها الوطنية، ويحافظ على وحدة أراضيها وسيادتها، ويصون مواردها".

من جانبه، أعرب كونتي عن "ضرورة استمرار التنسيق إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل الدور المحوري الذي تضطلع به مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة ​الشرق الأوسط​ وشرق المتوسط".