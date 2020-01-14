عبد المهدي: العراق قوي ومصرّ على منع بقاء السلاح خارج سيطرة الدولة

لفت المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، في بيان، إلى أنّ "مجلس الوزراء واصل جلسته بحضور المحافظين، حيث تحدّث رئيس المجلس عن التطورات الّتي يمرّ بها العراق والتحديات الصعبة الّتي يواجهها، رغم أنّ الحكومة في وضع تسيير الأعمال ومجالس المحافظات تمّ حلّها".
وأكّد عبد المهدي أنّ "العراق قوي وقادر على تجاوز كلّ الظروف الصعبة والمعقّدة، وأنّ علاقات العراق الخارجية في أفضل حالاتها"، مشدّدًا على "أهميّة احترام حقوق المواطنين والاستماع لآرائهم والعمل وفق الدستور والقانون لبسط سلطة الدولة". وأشار إلى "تصميم الحكومة على منع بقاء السلاح خارج سيطرة الدولة، وضرورة تواصل الجهود لمواجهة بقايا "داعش" وإحباط محاولاتها لاستغلال الظروف".
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