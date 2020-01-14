تنظيم "داعش" تبنى الهجوم الدامي على معسكر شينيغودار في النيجر

ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب" أنّ "موقع "سايت" الّذي يرصد مواقع الجماعات المتشدّدة على ​الإنترنت​، أفاد بأنّ تنظيم "داعش" أعلن مسؤوليّته عن هجوم استهدف معسكر شينيغودار في غرب ​النيجر​"، في 9 كانون الثاني، وأدّى غلى مقتل العشرات من الجنود. كما لفت إلى المجاهدين عادوا بعد الهجوم إلى قواعدهم".

وكانت قد أعنل النيجر أنّ 89 من جنوده قُتلوا، فيما قُتل 77 من المهاجمين. وكانت هذه أكبر حصيلة قتلى في يوم واحد في تاريخ النيجر، الّذي يواجه تصاعدًا للتمرّد.

ووفقًا لأرقام ​الأمم المتحدة​، فقد أدّت هجمات الجهاديين في ​بوركينا فاسو​ ومالي والنيجر إلى سقوط أربعة آلاف قتيل.