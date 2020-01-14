ردت ​وزارة الخارجية الإسرائيلية​، في بيان لها، على "دعوة السلطات الاوكرانية لإسرائيل للامتناع عن التدخل في شؤونها، بعد مسيرة مشاعل نظمت في كييف تمجيدا لزعيم القوميين الأوكرانيين ستيبان بانديرا"، معتبرة ان "الأشخاص المسؤولين عن مقتل ​اليهود​ أثناء الهولوكوست وأعمال ​العنف​ ضدهم، وكذلك دعاة ​معاداة السامية​ من مفكري الحركة القومية الأوكرانية، وأصبحوا مؤخرا موضع تمجيد علني في ​أوكرانيا​"، معربة عن "إدانتها لهذه الظواهر".

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كانت هذه تفاصيل خبر خارجية اسرائيل ردا على سلطات اوكرانيا: تمجيد قتلة اليهود ليس شأنا داخليا لأي بلد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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