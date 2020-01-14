خارجية المانيا: نتوقع اعتماد وثيقة تسمح بوقف القتال وبدء العملية السياسية بليبيا

أعلنت ​وزارة الخارجية الألمانية​، في بيان لها، إنها "تتوقع عقد ​مؤتمر برلين​ لاعتماد وثيقة بشأن ​ليبيا​ تسمح بوقف القتال وبدء العملية السياسية". إضغط للمزيد

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