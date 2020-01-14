اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات هيئة العمليات في منطقة كافوري

اندلعت ​اشتباكات​ عنيفة بين ​القوات المسلحة​ ​السودان​ية وقوات هيئة العمليات في منطقة كافوري بالسودان. هذا وكان قد اعلن وزير الإعلام ​السوداني​ فيصل ​محمد صالح​، في وقت سابق ان "وحدات من قوات هيئة العمليات خرجت إلى الشوارع واقامة بعض الحواجز والمتاريس وأطلقت الرصاص الحي في الهواء، والقوات المسلحة تعاملت مع الموقف وتعمل على تأمين الشوارع والأحياء".

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