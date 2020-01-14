الملك الأردني وأمين عام الناتو يؤكدان على استمرار التعاون في مجالات الأمن والدفاع

التقى الملك الأردني عبد الله الثاني في ​بروكسل​، الأمين العام ل​حلف شمال الأطلسي​ ​ينس ستولتنبرغ​، حيث أكد المجتمعون "حرصهم على مواصلة التعاون في مجال ​مكافحة الإرهاب​، وعلى أهمية المحافظة على النتائج الإيجابية التي حققها التحالف الدولي ضد "داعش" في حربه ضد التنظيم".

وأكد ستولتنبرغ للملك أن "حلف شمال الأطلسي يعمل على تقوية كفاءات عمان في مجالات الأمن والدفاع وغيرها، وان عمان من أقرب الشركاء العالميين للحلف وأن التحالف والأردن متحدان في عملهما لمكافحة الإرهاب الدولي"، مشدداً على "أهمية الحفاظ على المكاسب التي تحققت بالحرب ضد "داعش" وذلك لضمان عدم عودة الجماعة الإرهابية".