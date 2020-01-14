وزير الإعلام السوداني: قوات المسلحة والقوات النظامية قادرة على حسم التمرد

أعلن وزير الإعلام السوداني فيصل ​محمد صالح​، في تصريح له، ان "الحادثة جاءت بعد قرار جهاز المخابرات بتسريح هيئة العمليات وتحويله لجهاز لجمع المعلومات، فخرجت وحدات من قوات هيئة العمليات إلى الشوارع واقامة بعض الحواجز والمتاريس وأطلقت الرصاص الحي في الهواء، و​القوات​ المسلحة تعاملت مع الموقف وتعمل على تأمين الشوارع والأحياء"، موضحاً ان "​القوات المسلحة​ والقوات النظامية تطمئن المواطنين بأنها قادرة على حسم التمرد، وتهيب بالمواطنين ​السودانيين​ الابتعاد عن أماكن تواجد القوات المتمردة إلى حين تأمين الموقع"، لافتاً الى انه "لم تسجل أي إصابات بين المواطنين والقوات النظامية".

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