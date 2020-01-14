شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يشكر رئيس الجمهورية للاهتمام غير المسبوق بصحة المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، علي جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومبادراته المتعددة والمتكررة لحماية صحة المصريين، قائلاً: في هذه المناسبة بإسمي وباسم جميع الأعضاء أتقدم بكل الشكر عن كل ما يقوم به الرئيس في مجال الصحة وهي مبادرات غير مسبوقة في الاهتمام بصحة المصريين".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في إجراءات مناقشة أول استجواب تحت القبة خلال الفصل التشريعي الحالي، والموجه من النائب محمد الحسيني إلي وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، حول تهالك مستشفي بولاق الدكرور.

ووجه عبد العال، الشكر لكافة أعضاء البرلمان على الالتزام بالتقاليد البرلمانية والديمقراطية خلال مناقشة الاستجواب الموجه لوزيرة الصحة، هالة زايد، متابعاً: "الكل تكلم من هو مؤيد ومن هو معارض.. والشروط الكلية توافرت في الاستجواب".

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وأكد عبد العال، أن المجلس أقر اليوم سابقة برلمانية جديدة مضمونها إمكانية عرض وسائل إثبات الاستجواب بوسائل التكنولوجيا الحديثة، ومنها مقاطع الفيديو المصورة، التي صورها النائب بنفسه، ومن خلال فريق عمله، وبطريقة قانونية مشروعة.

وتابع رئيس مجلس النواب:"كما هو مستقر في الكثير من برلمانات العالم والمحاكم الدستورية تكفي حجية واقعة هذا التصوير للاستجواب ويكون مستوفيا للشروط الدستورية".

ولفت عبد العال، إلي أن ملف الصحة به الكثير من المشاكل وكثير من التحديات، كما ذكر النواب أشرف رشاد الشريف، وعبد الهادي القصبي تحتاج معالجة وإمكانيات، قائلاً : "ملف الصحة ملف تقاس به تطور الأمم وأحد مؤشرات قياس التنمية البشرية".