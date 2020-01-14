شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد سليم: أرفض سحب الثقة من وزيرة الصحة.. "ورمى الاتهامات" غير مقبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب محمد سليم، نائب دائرة كوم أمبو بمحافظة أسوان، وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رفضه سحب الثقة من الدكتورة هالة زايدة، وزيرة الصحة والسكان، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، لمناقشة أول استجواب تحت القبة خلال الفصل التشريعي الحالي، والموجه من النائب محمد الحسيني إلي وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشأن تهالك مستشفي بولاق الدكرور.

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وقال النائب محمد سليم: "نحن أمام قضية جوهرية نخاطب فيها العقل والمنطق، لا يمكن أن نكون أمام رمى اتهامات ونحن في مجلس النواب ممث الشعب، كل الجهات فيها مشكلات كبيرة ومن ضمنها قطاع الصحة، هل يعقل أن هذه الوزيرة وجدت ميزانيات وإمكانيات من الدولة وتباطأت أو تكاسلت بقصد عن التطوير وحل هذه المشكلات، هذا المفروض يكون موضوع الاستجواب، أما أن نرمى اتهامات على الوزيرة، فذلك غير مقبول، إنها تؤدى مهمة وطنية، وهذا أمر يستدعى التوقف".

وتابع نائب كوم أمبو بأسوان: "أتحدث بدون انتماءات لأى حزب أو غيره، أرفض بشدة سحب الثقة من وزيرة الصحة، وأطالب ببقاء الوزيرة لاستكمال تنفيذ برنامج الحكومة التي وضعنا الثقة فيها وهى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فيما يخص منظومة الصحة".