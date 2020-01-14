شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السياسة.. نواب يطالبون بسحب الثقة من وزيرة الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار اليوم الأربعاء، المتعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية، وجاء أهمها كالتالى..

رئيس البرلمان: الصورة فى الاستجواب تكفى ولا نتلقى دروس

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب،:"أنا متأثر جدا من النائب المخضرم أنه يقول الصورة لا تكفى للرقاب.. لا نتلقى دروس فيما يتعلق بمهنة احترفناها أكثر من 45 سنة".

على عبد العال رئيس البرلمان

صور.. "اقتصادية البرلمان" توافق على قانون البنك المركزى من حيث المبدأ

عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعاً اليوم الثلاثاء، استمعت فيه إلى البيان الذى قدمه محافظ البنك المركزى طارق عامر، لعرض مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة بإصدار قانون جديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى.

مجلس النواب

صور.. نواب يطالبون بسحب الثقة من وزيرة الصحة: كلاب وصراصير أمام عنابر قصر العينى

انضم عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، إلي مطالبة النائب محمد الحسيني، بسحب الثقة من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.

هالة زايد وزيرة الصحة

شاب قطرى فى رسالة لـ"تميم" من خلف القبضان: أوضاع السجون كارثية والأمراض تلاحقنا

سلط موقع قطريليكس المتخصص فى نشر فضائح النظام القطرى، الضوء على الظروف الاقتصادية التى تعانى منها البلاد بسبب إنفاق تميم بن حمد أمير قطر الأموال على دعم الإرهاب والتطرف فى المنطقة، وقال قطريليكس بأنه سبب الظروف الاقتصادية الراهنة، التى أوصل إليها نظام تميم بن حمد.

تميم بن حمد امير قطر

مذكرة من زراعة البرلمان لرئيس الوزراء بشان تأخر مد الكهرباء لمشروع مليون ونصف فدان

قررت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى اليوم خلال اجتماعها اعداد مذكرة بشأن تأخر مد شبكات الكهرباء، لمناطق مشروع المليون ونصف مليون فدان، لتقديمها الى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لإحالتها الى رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، بهدف التنسيق بين وزاتى الكهرباء والتخطيط لحل أزمة مد شبكات الكهرباء لأراضى المشروع وتوفير المبالغ المطلوبة لها.

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مجلس النواب

سيلمان وهدان لنائب رئيس البرلمان السلوفاكى: مصر أحدثت طفرة بمجال الإصلاح الاقتصادى

التقى النائب سيلمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بوفد البرلمان السلوفاكي، اليوم الثلائاء، برئاسة نائب رئيس البرلمان السلوفاكي ورئيسة لجنة العلاقات الخارجيه والوفد المرافق لهما ، ورحب وهدان في بداية اللقاء بالوفد البرلماني السلوفاكي.

سليمان وهدان

معارضة تركية تسخر من أردوغان: متى تتخلص من عصبية المراهقين؟

وجهت رئيسة حزب الخير المعارض، ميرال آكشنار، انتقادات حادة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووصفته بالمراهق رغم مرور 18 عامًا من صعوده إلى السلطة، قائلة متى ستتعلم الدبلوماسية؟ ومتى ستتخلص من عصبية المراهقين التي أنت عليها؟».

الرئيس التركى رجب طيب اردوغان

رئيس النواب: الاستجواب أداة اتهام للوزير ولا يجوز إقحام وقائع جديدة خارج موضوعه

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن أداة الاستجواب هى بمثابة اتهام للوزير المختص فى موضوع معين، ولا يجوز إقحام وقائع جديدة خارجها أو ينصرف عن مضمونه، جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء.

على عبد العال

البرلمان يوافق نهائيا على هيئة المتحف القومى للحضارة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، وجاء بتقرير لجنة الثقافة والإعلام، أن المتحف القومى للحضارة المصرية يقع على مساحة 135,000 متر مربع.

مجلس النواب

المجلس القومى لحقوق الإنسان يعلن تنظيم زيارة لسجن طرة

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعه الشهري اليوم الثلاثاء، برئاسة محمد فايق رئيس المجلس، وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد علي روح المرحوم الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض العضو السابق للمجلس القومي لحقوق الإنسان.

المجلس القومى لحقوق الانسان