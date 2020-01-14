شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل لجنة الشؤون العربية بالبرلمان يطالب الحكومة بوقف تجاوزات "BBC" ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن تكرار الأخطاء المهنية الجسيمة وبشكل نمطى لهيئة الإذاعة البريطانية، وذلك فيما يتعلق بتغطية الشأن المصرى يتطلب وقفة حاسمة من الحكومة المصرية خاصة بعد تولى السيد اسامة هيكل منصب وزير الدولة للإعلام، مشيرا إلى أن التجاوزات ضد مصر والأخطاء التى تقع فيها هيئة الاذاعة البريطانية تخرج تماما من الإطار الذى يمكن تجاوزه بسبب طبيعة العمل الإعلامى، وتصب فى إطار ممنهج يعبر بوضوح عن معاداة الدولة المصرية، مشيرا أن به تجاهل فج للقواعد المهنية والمعايير الاعلامية التى كانت تسير عليها هيئة الاذاعة البريطانية.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة، فى بيان له، أن الأخطاء المتكررة والنمطية التى تشوب السياسة التحريرية فى البرامج التى تتعلق بمصر سواء فيما يخص قواعد اختيار موضوعات البرامج وعناوينها أو معايير استضافة الشخصيات أو نمط الأسئلة وما تحمله من توجيه واضح ثم المنهج الذى تسير عليه البرامج ذات الرأى الواحد والذى يتجاهل معايير التوازن فى الرأى والرأى الاخر انما هو دليل قاطع على مخالفة هيئة الاذاعة البريطانية لابسط قواعد المعايير الإعلامية المتعارف عليها والتى تأتى بالرأى والرأى الآخر ولكن مانراه داخل هيئة الاذاعة البريطانية عن مصر هو عبارة عن برامج توجه وتكيل اتهامات بلا أدلة تطلقها شخصيات غير مؤهلة تنفرد غالبا بمساحة الوقت بناء على أسئلة تتم صياغتها بشكل موجه ومرتب ومسبقا ومتفقا عليه بل وعلى إجاباته وكأنها برامج مدفوعة الأجر لتأتى بنتائج تخالف الواقع وتضلل المشاهد.

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وقال " أباظة " إن هيئة الاذاعة البريطانية بهذا التوجه غير المهنى الذى استمر لفترات طويلة انما يؤكد إصرارها على ارتكاب مخالفات مهنية صارخة تتجاهل معايير الحيادية و التوازن و الموضوعية و المصداقية و ثوابت العمل الإعلامى وقواعده الدولية المتعارف عليها فى كل ما تبثه من برامج عن مصر.

وأعرب النائب أحمد فؤاد أباظة عن ثقته الكاملة فى ان وزير الدولة للاعلام أسامة هيكل وبما يمتلكه من خبرات وحكمة ورؤى واستراتيجيات كبيرة فى مجال الاعلام لديه القدرة وتحقيق النجاح فى مثل هذه الملفات القومية والمهمة لوقف مثل هذه التجاوزات والأخطاء ضد مصر مؤكدا وزارة الدولة للإعلام بقيادة أسامة هيكل سيكون لها دورها الكبير والايجابى فى الدفاع إعلاميا عن الدولة المصرية اقليميا وعربيا وعالميا والمواجهة وبكل حكمة وكفاءة واقتدار لجميع الاشاعات والسموم والاكاذيب التى تبث فى مختلف وسائل الاعلام العالمية ضد مصر.