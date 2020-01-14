شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: منظومة الصحة تعانى من سوء إدارة..وبرلمانى: تعرضت لفشل كلوى بسبب الإهمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه عدد من نواب البرلمان، هجوما شديدا ضد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بسبب مشاكل منظومة الصحة على مستوى الجمهورية والإهمال فى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، لمناقشة أول استجواب تحت القبة خلال الفصل التشريعى الحالى، والموجه من النائب محمد الحسينى إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور.

وقال النائب فتحى الشرقاوى، في كلمته: "الوزيرة بتقول نقص اعتمادات، القيادة فن استخدام المتاح، فيه مشاكل بالنسبة للموارد البشرية، وسوء توزيع الأطباء، أجهزة حديثة لم تستخدم، وأجهزة عطلانة، وإدارات فاشلة في المستشفيات، في بنوك الدم بالمستشفيات بيعاملوا المريض كأنه متسول، معندناش صحة في كفر الشيخ، عندى مستشفى أبو النمرس مفيهاش أطباء ومعدات بايظة، انتى تتحاسبى عن سوء الإدارة موارد بشرية ومالية، المطلوب منك استخدام المتاح، يوجد إهمال في الموارد البشرية، ومتقوليش عجز أطباء، فيه سوء إدارة وانتى المسئولة عن ذلك".

وأشارت النائبة مها شعبان، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخن وممثلة عن ذوى الإعاقة، إلى أن المريض أحيانا يموت بسبب عدم توفير مكان للعلاج، قائلة: "أنا عانيت من الإهمال في المستشفيات، والمرضى يعانون أشد المعاناة، لو ذهب مريض لمستشفى عام عشان يعمل اختبار الحساسية يقولوله روح لمستشفى خاص، وأنا عانيت بسبب الإهمال وتعرضت لشلل وبقا عندى إعاقة طول الحياة".

واستطردت "شعبان": "في كفر الشيخ، مريض يروح المستشفى عشان يعمل غسيل كلوى يقولوله الفلاتر مش مظبوطة وروح الإسكندرية، يعنى عبء مادى ومعنوى وصحى، ودكاترة بتروح ومتمشيش في مواعيدها، وأنا متضامنة مع النائب محمد الحسينى، في الاستجواب".

Advertisements

فيما، قال النائب محمود أبو الخير: "جميع مستشفيات محافظة سوهاج تعانى من الإهمال الشديد ونقص الأجهزة، وأنا متضامن مع النائب محمد الحسينى في طلب سحب الثقة، لازم حلول شاملة لكل مشكلات الصحة، ياريت المسئولين نظرة لسوهاج، مريض الفشل الكلوى بيعانى أشد المعاناة بسبب معدات بايظة وناقصة".

وقال النائب حسين عشماوى: "صحة يعنى تنمية مستدامة، مشاريع كبيرة جدا ومستشفيات أكتر، عندنا نقص شديد في الأطباء، ومشكلات كثيرة في منظومة الصحة".

واشتكى حاتم عبد الحميد، نائب القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، من سوء الخدمة الصحية والإهمال، قائلا: "مفيش حضانات ولا رعاية مركزة، في شبين القناطر، وصلت إصابتى بفشل كلوى بسبب الإهمال الصحى في القليوبية، ومستشفيات الصحة تعانى من إهمال في الإدارة، مستشفى القناطر خلص فيها أكثر من 75%، ويوجد إهدار مال عام، وفى القليوبية المرضى مش عارفين يخشوا الرعاية المركزة".

وتابع: "جناحى العلاج فى مصر تأمين صحى وعلاج على نفقة الدولة، والباقى مبادرات رئاسية الوزيرة ملهاش علاقة بيها، وأنا أطلب سحب الثقة من وزيرة الصحة".

بدوره، قال النائب هانى أباظة: "ما يتم في منظومة الصحة لا يرضى طموح الشعب المصرى، كل الوزارات الخدمية عايزة سحب الثقة، لأنها لا تقدم خدمة مظبوطة، وأقترح أن نرجىء سحب الثقة على أن يتم وضع خطة زمنية واضحة في تعديل مسار المنظومة الصحية".