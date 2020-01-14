مصدر عسكري: حفتر تلقى دعوة رسمية لحضور مؤتمر برلين

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن مصدر في الجيش الليبي، تلقي المشير خليفة حفتر قائد الجيش، دعوة رسمية من ألمانيا، للمشاركة في مؤتمر برلين، لتسوية الأزمة الليبية، المزمع عقده في 19 يناير الجاري.

وذكر المصدر العسكري، أن دعوة ألمانيا، وصلت إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، متابعًا أن حفتر لم يرد عليها بعد، حسبما ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية.

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وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الحكومة الألمانية بصورة رسمية أنها وجهت دعوة لكل من رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، للمشاركة في مؤتمر برلين الدولي لحل الأزمة الليبية، إلى جانب العديد من رؤساء الدول والحكومات المخطط لمشاركتهم في هذا اللقاء.

واستضافت موسكو، أمس الاثنين، محادثات حول تسوية النزاع المسلح في ليبيا بين "الجيش الوطني" والقوات التابعة لحكومة الوفاق، بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا.

وأورد مصدر ليبي مطلع أن حفتر غادر موسكو دون توقيع اتفاق هدنة مع حكومة السراج، فيما أفاد وزير الخارجية في حكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، بأن وفد الحكومة وقع الاتفاق قبل أن يغادر موسكو إلى إسطنبول.