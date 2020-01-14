بالصور.. الخطيب يبحث مع الزملوط إمكانية تدشين أكاديمية للأهلي بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

استقبل رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب، اليوم الثلاثاء، محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، في مقر النادي بالجزيرة، حيث بحث الجانبان إمكانية تدشين فرع جديد لأكاديمية الأهلي في الوادي الجديد، وإجراء اختبارات للناشئين بها، بالإضافة إلى رعاية الأهلي لـ 3 أبطال في ألعاب القوى من أبناء المحافظة.

ناقش الطرفان سُبل التعاون بين النادي والمحافظة خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار سياسة الأهلي للتعاون مع مؤسسات الدولة بما يخدم مصلحة النادي والرياضة المصرية بشكل عام.

يأتي ذلك في ضوء استكمال الدور المجتمعي لإدارة الأهلي. وكان المحافظ استعرض، خلال مجريات اللقاء الثنائي، مشتملات البنية التحتية لمحافظة الوادي الجديد، ومنها امتلاك نوادي ومنشآت رياضية جيدة، تضم ستاد رياضي على مساحة 26 فدانًا، وحمام سباحة ومضمار للجري، وملعبًا خماسيًا من النجيل الصناعي.

أبدى المحافظ أيضًا سعادته بزيارة النادي، والتواجد في هذا الصرح الرياضي الكبير، والاستقبال الطيب من جانب الكابتن محمود الخطيب، مُشيرًا إلى أن التعاون مع الأهلي أمر جديد ومطلوب خلال الفترة المقبلة.​