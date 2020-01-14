تنفذ حكم القتل تعزيرا ضد مصري يُدعى معمر القذافي في السعودية.. فما تهمته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
نفذت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، حكم القتل تعزيرا ضد مواطن مصري أدين بتهريب المخدرات، وتحديدا حبوب الأمفيتامين، بحسب صحيفة سبق السعودية.
وأصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا قالت فيه إنه تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً على شخص يدعى معمر القذافي محمد عمر القناوي (مصري الجنسية)، وذلك بعد القبض عليه في منطقة تبوك عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة.
وأضاف البيان "أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسِب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليه، والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه".
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