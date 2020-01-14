الإدارية العليا تقضي بأحقية طالب في معادلة درجة ماجستير الجامعة الأمريكية بنظيره الأزهري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قضت المحكمة الإدارية العليا، بأحقية طالب في معادلة شهادة الماجستير في أصول الدين الحاصل عليها من الجامعة الأمريكية بالولايات المتحدة عام 2004، بنظيرتها التي تمنحها جامعة الأزهر، وألغت المحكمة قرار جامعة الأزهر والمتضمن رفض المعادلة.

وأكدت المحكمة، أن جامعة الأزهر وقعت عام 2000 اتفاقية تعاون علمي مع الجامعة الأمريكية المفتوحة، على أن تقوم كل من الجامعتين بقبول طلاب الجامعة الأخرى؛ الذين يرغبون في استكمال الدراسة بها سواءً في مرحلة الإجازة العالية أو في مراحل الدراسات العليا، وبموجب هذه الاتفاقية تكون شهادات الجامعة الأمريكية المفتوحة معادلة لنظائرها بجامعة الأزهر الشريف.

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وأضافت أن إلغاء الاتفاقية من جانب جامعة الأزهر عام 2004؛ لا يحول دون إعمال المعادلة طالما أن الطالب كان مقيداً بالجامعة الأمريكية خلال فترة سريان الاتفاقية.

وثبت للمحكمة أن الطاعن كان مقيداً في برنامج الماجستير في أصول الدين بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالجامعة الأمريكية بولاية فرجينيا عام 2002، وحصل على شهادة الماجستير 2004، ومن ثم يكون الطاعن التحق بالجامعة أثناء سريان أحكام الاتفاقية قبل إلغائها، بغض النظر عن تاريخ حصوله على المؤهل، وهو مركز قانوني لا يجوز المساس به، ويحق الحصول على المعادلة.

وكانت المحكمة الإدارية العليا ألغت في حكم سابق قرار جامعة الأزهر، والمتضمن رفض معادلة شهادة الماجستير في الفقه وأصول الدين الحاصل عليها باحث من الجامعة الأمريكية المفتوحة، بتلك التي تمنحها جامعة الأزهر في نفس التخصص، وألزمت المحكمة الجامعة معادلة الشهادة.