الحكومة الألمانيّة : المؤتمر الدولي حول ليبيا سيعقد في برلين في جانفي الجاري

وكالات - أكد متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الاثنين 13 جانفي 2020 أن مؤتمراً دولياً حول ليبيا يضم طرفي النزاع والدول الفاعلة فيه سيعقد في برلين في جانفي.
وأعلن المتحدث ستيفن سايبرت "التحضيرات لمؤتمر من هذا النوع جارية، ويجب أن يعقد هنا في برلين في كل الأحوال في جانفي مشيرا إلى أنه قد يجري في 19 جانفي
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