تنديداً بالوجود الأمريكي.. الصدر يدعو العراقيين إلى الخروج بتظاهرة مليونية

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، إلى تظاهرة مليونية سلمية موحدة تندد بالوجود الأمريكي وبانتهاكاته، وفقاً لـ سبوتنيك.

وقال الصدر على حسابه الرسمي في "تويتر"، "إن سماء العراق وأرضه وسيادته تُنتهك من قبل القوات

الغازية، فإلى ثورة عراقية لا شرقية ولا غربية يكاد نصرها يفيء على العراق وأهله بالخير والبركات، فهبوا يا جند الله وجند الوطن إلى مظاهرة مليونية سلمية موحدة تُندد بالوجود الأمريكي وبانتهاكاته".

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وأضاف "أجمعوا أمركم ولا تتوانوا... فعراقكم وحوزتكم تستصرخكم فلا تُقصروا.. وأنا على يقين أنكم ستُبرهنون للجميع بأنكم لن تركعوا للاستكبار العالمي، بل لن نركع إلا لله".

وختم الصدر بقوله "ولنا بعد ذلك وقفات شعبية وسياسية وبرلمانية تحفظ للعراق وشعبه الكرامة والسيادة".