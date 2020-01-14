نائب رئيس الوزراء البحريني: علاقتنا مع السعودية متميزة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات البحرينية - السعودية أصبحت نموذجًا متميزًا لما يجب أن تكون عليه العلاقات عمومًا، وبين دول الجوار خصوصا، لما تحمله من سمات نوعية في مختلف أبعادها، حسب ما نشرت أ ش أ.
جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس الوزراء البحريني بالسفير السعودي لدى البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة تعيينه سفيرًا لدى المملكة، حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا).
وقال الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة:"المستوى المتقدم
وأعرب عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية، على ما تقدمه من مساندة لمملكة البحرين في مختلف المواقف والظروف، لا سيما دعمها السخي لمشاريع تطوير البنية التحتية في قطاعات الإسكان والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى المدرجة ضمن برنامج التنمية الخليجي، مشيداً في الوقت نفسه بما تشهده السعودية من تقدُّم وتطور في شتى الميادين والمجالات عبر البرامج والمبادرات التي تنفذها والتي تحمل رؤية قيادتها الحكيمة الثاقبة ونظرتها الطموحة هدفها استشراف المستقبل.
من جانبه، أعرب الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود عن شكره لمملكة البحرين، قيادة وحكومة وشعبًا، على ما لمسه من رغبة صادقة لدفع العلاقات الثنائية قدمًا وتطويرها في مختلف المجالات لما فيه خير وصالح الجميع، واستمرارًا لمسيرة الخير والازدهار التي يشهدها كلا البلدين الشقيقين.
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