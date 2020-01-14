حمدوك يؤكد ثقته في السيطرة على الموقف في السودان

أكد رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، ثقته في قدرة القوات المسلحة السودانية على السيطرة على الموقف الأمني في الخرطوم.
وجاءت تصريحات حمدوك على خلفية احتجاجات أفراد من المخابرات، في محيط مبنىالمخابرات وسماع دوي إطلاق للنار.
وقال حمدوك، في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الثلاثاء "نجدد ثقتنا في القوات المسلحة والنظامية وقدرتها على السيطرة علىالموقف".
وأضاف "نطمئن مواطنينا أن الأحداث (أعمال الشغب بمحيط مبنى المخابرات السودانية) التي وقعت اليوم تحت السيطرة، وهي لن توقف مسيرتنا، ولن تتسبب في التراجع عن أهداف الثورة".
وتابع "الموقف الراهن يثبت الحاجة لتأكيد الشراكة الحالية والدفع بها للأمام لتحقيق الأهداف العليا".
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