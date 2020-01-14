سبوتنيك: مصر تشارك في مؤتمر برلين حول ليبيا

قال مصدر لـ"سبوتنيك" إن مصر تعتزم المشاركة في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية بوفد عالٍ المستوى.
وتعتزم مصر المشاركة في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية المقرر 19 من الشهر الجاري.
وقال مصدر بوزارة الخارجية المصرية لوكالة "سبوتنيك"، فضل عدم ذكر اسمه: "من حيث المبدأ مصر عازمة على المشاركة بفاعلية في مؤتمر برلين، ولكن حجم الوفد ومستوى التمثيليتقرر حاليًّا".
وأوضع المصدر "المشاركة ستكون على مستوى رفيع، وبالأخذ في الاعتبار أن موعد المؤتمر لم يتحدد سوى بالأمس فقط، فإن الوفد لم يحدد بعد"، متوقعًا أن يعلن عن المشاركة رسميًّا وعن مستوى التمثيل خلال الساعات القادمة".
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