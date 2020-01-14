عبد المهدي: العراق قادر على تجاوز الظروف الصعبة

قال رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، إن العراق قوي وقادر على تجاوز كل الظروف الصعبة التي يمر بها.

وأوضح عبد المهدي، في جلسة لمجلس الوزراء، أن "علاقات العراق الخارجية في أفضل حالاتها"، مشددا "على أهمية احترام حقوق العراقيين والاستماع لآرائهم والعمل وفق الدستور والقانون لبسط سلطة الدولة".

وجدد رئيس الوزراء العراقي المستقيل، الذي ما يزال يتولى تسيير الأمور الجارية، تصميم الحكومة العراقية "على منع بقاء السلاح خارج الدولة، وضرورة تواصل الجهود لمواجهة بقايا داعش وإحباط محاولاتها لاستغلال الظروف".

ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر الماضي، مظاهرات احتجاجية للمطالبة بإصلاح العملية السياسية وحل مشاكل البطالة وتحسين الواقع المعيشي.

وبعد أسابيع من الاحتجاجات في العاصمة وبغداد ومدن ومحافظات عدة، قدم عبد المهدي استقالة حكومته.

إلا أن المشاورات لم تسفر، حتى الآن، عن تكليف رئيس جديد للحكومة.

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