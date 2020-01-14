الجيش المصري: سقوط طائرة مقاتلة أثناء التدريبات واستشهاد قائدها

أعلن الجيش المصري عن سقوط طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب؛ ما أسفر عن استشهاد قائدها.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي قوله، في بيان اليوم، إنه في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب؛ ما أسفر عن استشهاد قائدها، وجار تحديد سبب سقوط الطائرة. اقرأ أيضاً... الجيش المصري ينفذ مناورة فريدة في «المتوسط»

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